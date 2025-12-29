Giovane donna trovata morta in un cortile a Milano | senza documenti semi svestita e con segni sul collo

Una giovane donna, di circa 25-30 anni, è stata trovata senza documenti e semi svestita nel cortile di un edificio in via Paruta, Milano. La presenza di segni sul collo solleva sospetti su un possibile episodio criminale. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire le circostanze del decesso e verificare se si tratti di un omicidio. La vicenda è attualmente sotto approfondimento.

Al momento non si esclude l'omicidio. La vittima, dell’età apparente di 25-30 anni, è stata trovata a terra nel cortile di un palazzo in via Paruta. Analizzati i filmati delle telecamere. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Giovane donna trovata morta in un cortile a Milano: senza documenti, semi svestita e con segni sul collo Leggi anche: Giovane donna trovata morta in un cortile a Milano: semi svestita e senza documenti Leggi anche: Giovane donna trovata morta in un cortile, non è escluso l'omicidio: «Era semi svestita e senza documenti» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Tragedia di Natale: giovane donna trovata morta in un lago a Champoluc; Giovane donna trovata morta in un laghetto di Champoluc: probabile caduta accidentale ma si indaga; Donna trovata morta in un lago vicino Aosta. Ipotesi incidente; Non risponde al campanello, donna di 31 anni trovata morta in casa a Castelfidardo. Giovane donna trovata morta a Milano, la Procura indaga per omicidio - La Procura di Milano indaga per omicidio in merito al ritrovamento del cadavere di una giovane donna in via Paruta, alla periferia Nord di Milano. rainews.it

Giovane donna trovata morta in un cortile, non è escluso l'omicidio: «Era semi svestita e senza documenti» - Una donna, di età apparente tra i 25 e i 30 anni, è stata trovata morta lunedì mattina, 29 dicembre 2025, nel cortile di uno stabile di via privata Paruta, nella ... msn.com

Donna trovata morta in un cortile a Milano. Ha lividi sul corpo, si indaga per omicidio - La procura di Milano indaga per omicidio in merito al ritrovamento del cadavere di una giovane donna in via Paruta, alla periferia Nord di Milano. ansa.it

Milano, giovane donna trovata morta in un cortile semisvestita e con lividi sul corpo Il cadavere in via Paruta, nella zona nord della città. Non si esclude alcuna pista, compresa quella dell’omicidio - facebook.com facebook

Giovane donna trovata morta in un cortile a Milano: semi svestita e senza documenti x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.