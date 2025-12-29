Giovane donna trovata morta in un cortile a Milano | semi svestita e senza documenti

Una giovane donna, tra i 25 e i 30 anni, è stata trovata senza documenti e semi svestita nel cortile di un edificio in via Paruta, Milano. Le autorità stanno indagando sulla sua morte, al momento non escluso un possibile omicidio. La scena e le circostanze sono al centro delle verifiche delle forze dell'ordine, che cercano di chiarire le cause dell’accaduto.

Al momento non si esclude l'omicidio. La vittima, dell'età apparente di 25-30 anni, è stata trovata a terra nel cortile di un palazzo in via Paruta. Analizzati i filmati delle telecamere.

Milano, donna trovata morta nel cortile di un palazzo senza maglietta e con segni sul collo: non si esclude l'omicidio - Questa mattina, lunedì 29 dicembre, una donna di circa trent'anni è stata trovata morta, senza maglietta e con segni sul collo, ... msn.com

Milano, donna trovata morta nel cortile di un palazzo di via Paruta: i segni sul collo e l’ipotesi di un’aggressione - Sul posto i carabinieri del Radiomobile e della Sezione Omicidi del comando Moscova. msn.com

Cadavere di una giovane donna rinvenuto nel cortile di uno stabile: indagini in corso - facebook.com facebook

Donna ferita a Palermo, giovane arrestato e portato in carcere. I poliziotti hanno ritrovato il fucile #ANSA x.com

