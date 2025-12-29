' Giorni di festa per e con gli anziani' | gli appuntamenti a Pisa

29 dic 2025

Il Comune di Pisa, in collaborazione con l'Unità Pastorale 'Pisanova' e le parrocchie del quartiere di San Michele e delle Piagge, organizza gli eventi 'Giorni di festa per e con gli anziani'. Questa iniziativa offre momenti di condivisione e socialità rivolti agli anziani della città, con l'obiettivo di valorizzare il loro ruolo e favorire l'incontro tra i cittadini. Gli appuntamenti si svolgeranno nel rispetto delle normative e delle misure di sicurezza vigenti.

Il Comune di Pisa, in collaborazione con l'Unità Pastorale 'Pisanova' e le Parrocchie del quartiere di San Michele e della zona delle Piagge, presenta l'iniziativa 'Giorni di festa per e con gli anziani' e invita gli anziani della città a partecipare a una serie di appuntamenti dedicati alla. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

