Gioielliere vittima di estorsione per 15 anni | ha consegnato al clan gioielli per 70mila euro

Un gioielliere dell'Alto Casertano ha subito estorsioni da parte del clan Ligato-Lubrano per oltre 15 anni, consegnando gioielli per circa 70mila euro. I carabinieri hanno arrestato sei persone ritenute parte del gruppo criminale, che avrebbe esercitato pressione e minacce nel corso di questo lungo periodo. L’indagine evidenzia le difficoltà di contrasto alle estorsioni nelle aree più periferiche e le azioni di tutela delle vittime.

Minacce a un gioielliere per avere denaro e Rolex, 6 ARRESTI per estorsione: in manette anche il figlio del boss - L’indagine è nata dall’attività investigativa della Stazione dei carabinieri di Pignataro Maggiore, poi sviluppata dalla Compagnia di Capua e dal Comando provinciale di Caserta. casertace.net

