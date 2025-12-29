Gioielliere vittima di estorsione per 15 anni | ha consegnato al clan gioielli per 70mila euro
Un gioielliere dell'Alto Casertano ha subito estorsioni da parte del clan Ligato-Lubrano per oltre 15 anni, consegnando gioielli per circa 70mila euro. I carabinieri hanno arrestato sei persone ritenute parte del gruppo criminale, che avrebbe esercitato pressione e minacce nel corso di questo lungo periodo. L’indagine evidenzia le difficoltà di contrasto alle estorsioni nelle aree più periferiche e le azioni di tutela delle vittime.
I carabinieri hanno fermato 6 persone, ritenute appartenenti al clan Ligato-Lubrano, operante nell'Alto e Medio Casertano, per estorsione consumata e tentata ai danni di un gioielliere della zona. 🔗 Leggi su Fanpage.it
