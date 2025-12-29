Gioia mia recensione | un racconto leggero sulla spontaneità infantile

Gioia mia, diretto da Margherita Spampinato, è un film che esplora la spontaneità dell’infanzia e il rapporto tra generazioni. Ambientato nella Sicilia, il film mette in luce le sfide del passaggio tra il mondo analogico e quello digitale, offrendo uno sguardo delicato e riflessivo su temi universali. La recitazione di Aurora Quattrocchi e Marco Fiore contribuisce a creare un racconto semplice, autentico e coinvolgente.

La nostra recensione di Gioia mia, il film di Margherita Spampinato, con Aurora Quattrocchi e Marco Fiore: un incontro tra generazioni nel cuore pulsante della Sicilia, tra sogni analogici e sfide digitali. Gioia mia è il film d'esordio di Margherita Spampinato: un viaggio luminoso, profondo e intimo che mette a confronto la purezza dell'infanzia con la rigidità di un passato che non vuole passare. Un'opera che esplora lo scontro tra la velocità tecnologica dei nostri tempi e la lentezza carica di storie di un antico palazzo siciliano. Un racconto delicato, che non vuole solo intrattenere, ma lasciare un insegnamento prezioso su cosa significhi, oggi, restare umani e interconnessi per davvero.

