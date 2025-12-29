Gioco d’azzardo emergenza casa e lavoro mal pagato | così Terni diventa più povera
A Terni, emergenze sociali come il gioco d’azzardo, la crisi abitativa e il lavoro poco retribuito contribuiscono ad aumentare la povertà. La mensa di San Valentino distribuisce circa cinquantamila pasti all’anno, mentre molte donne vittime di violenza trovano rifugio. La fascia di età più giovane tra i richiedenti aiuto si aggira tra i 18 e i 40 anni, evidenziando una tendenza preoccupante che coinvolge principalmente cittadini italiani.
