Gioco d’azzardo emergenza casa e lavoro mal pagato | così Terni diventa più povera

A Terni, la crescita della povertà si manifesta attraverso varie criticità, tra cui il gioco d’azzardo, l’emergenza abitativa e un mercato del lavoro spesso precario. La mensa di San Valentino distribuisce quasi cinquantamila pasti, mentre numerose donne vittime di violenza trovano supporto. L’età dei richiedenti aiuto si sta abbassando, evidenziando un quadro sociale in evoluzione che richiede attenzione e interventi mirati.

