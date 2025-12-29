Gioco d’azzardo emergenza casa e lavoro mal pagato | così Terni diventa più povera
A Terni, la crescita della povertà si manifesta attraverso varie criticità, tra cui il gioco d’azzardo, l’emergenza abitativa e un mercato del lavoro spesso precario. La mensa di San Valentino distribuisce quasi cinquantamila pasti, mentre numerose donne vittime di violenza trovano supporto. L’età dei richiedenti aiuto si sta abbassando, evidenziando un quadro sociale in evoluzione che richiede attenzione e interventi mirati.
Quasi cinquantamila pasti distribuiti dalla mensa di San Valentino, un centinaio di donne vittime di violenza accolte e una fotografia della povertà che vede abbassarsi l'età di chi chiede un piatto caldo (nel cinquanta per cento dei casi, tra gli italiani, si tratta di persone fra i 18 e i 40.
«Il gioco d’azzardo rovina le famiglie». È una denuncia netta quella di Papa Leone XIV, che ricevendo in Vaticano i sindaci dell’ANCI ha richiamato le città italiane a una responsabilità condivisa verso i più fragili. Di Antonio Sanfrancesco #FamigliaCristia - facebook.com facebook
