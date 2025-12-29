Giochi in Fiera pienone a Bergamo nel primo weekend Appuntamento al 2 gennaio

Nel primo weekend di gennaio, Bergamo ha accolto con entusiasmo il evento «Giochi in Fiera», che ha registrato oltre cinquemila visitatori tra sabato 28 e domenica 29 dicembre. Dopo una pausa di Capodanno, l’appuntamento riprenderà, offrendo un’occasione per condividere momenti di divertimento e aggregazione nel rispetto delle norme di sicurezza.

