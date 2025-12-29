Gioca 2 euro in tabaccheria e ne vince 200mila e una casa | È una brava persona

A Onè di Fonte, in provincia di Treviso, un giocatore ha vinto un premio di 500 mila euro giocando 2 euro in tabaccheria. La vincita, che include 200.000 euro e una casa, ha sorpreso la comunità. La fortuna ha sorriso a una persona definita “una brava persona”, dimostrando come un semplice gesto possa cambiare la vita.

A Onè di Fonte, provincia di Treviso, un giocatore ha vinto un premio del valore totale di 500 mila euro. Raggiunto da Fanpage.it il titolare fa capire di conoscere il vincitore e aggiunge: "La mia tabaccheria è fortunata". 🔗 Leggi su Fanpage.it

