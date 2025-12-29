Gigi D' Alessio furioso per la brutta fake news | Vi ringrazio per la solidarietà ma non è successo niente I dettagli
Nella mattinata del 29 dicembre è circolata una falsa notizia riguardante un presunto furto nell’abitazione di Gigi D’Alessio. Il cantante ha prontamente smentito la vicenda, ringraziando comunque per la solidarietà espressa dai fan. In questa nota, vengono forniti i dettagli sulla situazione e le dichiarazioni ufficiali dell’artista, mettendo in chiaro l’assenza di eventi negativi.
Dalla mattinata di oggi 29 dicembre circolava una fake news su un presunto furto nell'abitazione di Gigi D'Alessio. Secondo le voci diffuse online - spiega Napoli Today - alcuni ladri sarebbero entrati in casa del cantautore portando via 80mila euro in contanti e una chitarra che gli sarebbe. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Messaggi di solidarietà a Gigi D'Alessio, ma il furto in casa è una fake news: "Qualcuno si è divertito..."
Leggi anche: Il figlio di Gigi D’Alessio piange e commuove con una rivelazione inaspettata: «Questa è una cosa brutta»
Gigi D’Alessio replica alla fake news sul furto da 80 mila euro: “Tutto inventato”/ La figlia Ilaria furiosa - Gigi D'Alessio è intervenuto sui social dopo la fake news riguardante il furto subito dal valore di 80mila euro: anche la figlia si è esposta sui social ... ilsussidiario.net
Gigi D’Alessio, chi è e carriera: “Le mie prime canzoni venivano maltrattate”/ “Ho subito tanto…” - Gigi D'Alessio, chi è e carriera del cantante: appassionato di musica sin da bambino, gli esordi al fianco di Mario Merola e la straordinaria carriera ... ilsussidiario.net
Quanto guadagna Gigi D’Alessio? Il patrimonio del cantautore napoletano - Tutti conoscono Gigi D'Alessio, ma non tutti sanno quanto guadagna: tra controversie, incassi e una carriera più che trentennale, ecco cosa sappiamo ... msn.com
Gigi D'alessio torna in Sicilia con il suo tour "Gigi Palasport 2026", vivilo con noi. Per info e prenotazioni , venite in agenzia, in Corso della Repubblica 173 a Ravanusa, o contattateci ai seguenti recapiti: 3275684360 | 0922881725 [email protected] www.ibla - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.