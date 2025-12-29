Giffoni Valle Piana concerto di Capodanno con l’Orchestra Lorenzo Rinaldi

A Giffoni Valle Piana si rinnova l’appuntamento con il Concerto di Capodanno dell’Orchestra Lorenzo Rinaldi, giunto alla sua XXIX edizione. L’evento rappresenta una tradizione consolidata nella comunità, offrendo un’occasione di musica e convivialità per accogliere il nuovo anno. La serata si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza e si rivolge a un pubblico che desidera iniziare il 2024 in modo sobrio e raffinato.

A Giffoni Valle Piana torna il tradizionale appuntamento con il Concerto di Capodanno dell'Orchestra Lorenzo Rinaldi, giunto alla sua XXIX edizione. L'evento si terrà sabato 3 gennaio 2026, a partire dalle ore 18:30, presso la Sala Truffaut situata all'interno della Cittadella del Cinema.

