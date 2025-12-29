Giada D’Antonio fuori nello slalom di Coppa del Mondo ma è un successo 

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giada D’Antonio, atleta dello sci club Vesuvio, ha partecipato allo slalom di Coppa del Mondo con il pettorale 70. Pur non completando la gara, il suo impegno rappresenta un risultato importante per il team e testimonia la crescita e la determinazione dell’atleta. L’entusiasmo del comitato è alto, sottolineando la rilevanza di questa esperienza nel percorso di sviluppo dello sci italiano.

L’atleta dello sci club Vesuvio, scesa con pettorale 70 in prima manche, non ha portato a termine la gara, ma l’entusiasmo di tutto il comitato è alle stelle. Napoli, 28 dicembre 2025  – Un’emozione immensa, il cancelletto si apre e Giada D’Antonio parte per la sua prima gara in Coppa del Mondo. Un corridoio di pali attraverso i quali lei vede la sua linea perfetta. Emozione contenuta, concentrazione a mille e una piccola preghiera prima di partire. Eccola lì, la Black Panther del Vesuvio, 16 anni e  pettorale numero 70, terzultima a partire nello slalom di Semmering, in Austria, per combattere contro le sue avversarie. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

giada d8217antonio fuori nello slalom di coppa del mondo ma 232 un successo160

© Puntomagazine.it - Giada D’Antonio fuori nello slalom di Coppa del Mondo , ma è un successo 

Leggi anche: Con che n. di pettorale parte Giada D’Antonio nello slalom di Semmering? Orario esatto, tv, streaming: debutto in Coppa del Mondo

Leggi anche: La napoletana Giada D’Antonio debutterà in Coppa del Mondo di sci il 28 dicembre, è stata convocata per lo slalom

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Giada D’Antonio e Anna Trocker debuttano in Coppa del Mondo! L’Italia punta sulle giovani | le convocate per Semmering; Giada D’Antonio e la dedica ai ragazzi di Roccaraso | Potete farcela anche voi ragazzi del Sud come me.

giada d8217antonio fuori slalomCom’è andato l’esordio di Giada D’Antonio in Coppa del Mondo sulla pista disastrosa di Semmering - La prima gara di Giada D'Antonio in Coppa del Mondo è stata condizionata da una pista improponibile che non ha messo in ombra il suo talento: era a un ... fanpage.it

giada d8217antonio fuori slalomGiada D’Antonio, storico debutto in Coppa del mondo a Semmering ma fuori nella prima manche - Sulla “Panorama” la sedicenne è stata la prima partenopea e l’azzurra nata più a sud al cancelletto del massimo circuito. msn.com

giada d8217antonio fuori slalomSci: Shiffrin regina, a Semmering subito fuori l'azzurrina D'Antonio - Quinta vittoria consecutiva nella specialità per l'americana, leader di Coppa del Mondo, grazie ad una seconda manche da applausi chiusa in 53. ansa.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.