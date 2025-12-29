Giada D’Antonio fuori nello slalom di Coppa del Mondo ma è un successo

Giada D’Antonio, atleta dello sci club Vesuvio, ha partecipato allo slalom di Coppa del Mondo con il pettorale 70. Pur non completando la gara, il suo impegno rappresenta un risultato importante per il team e testimonia la crescita e la determinazione dell’atleta. L’entusiasmo del comitato è alto, sottolineando la rilevanza di questa esperienza nel percorso di sviluppo dello sci italiano.

L’atleta dello sci club Vesuvio, scesa con pettorale 70 in prima manche, non ha portato a termine la gara, ma l’entusiasmo di tutto il comitato è alle stelle. Napoli, 28 dicembre 2025 – Un’emozione immensa, il cancelletto si apre e Giada D’Antonio parte per la sua prima gara in Coppa del Mondo. Un corridoio di pali attraverso i quali lei vede la sua linea perfetta. Emozione contenuta, concentrazione a mille e una piccola preghiera prima di partire. Eccola lì, la Black Panther del Vesuvio, 16 anni e pettorale numero 70, terzultima a partire nello slalom di Semmering, in Austria, per combattere contro le sue avversarie. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Giada D’Antonio fuori nello slalom di Coppa del Mondo , ma è un successo Leggi anche: Con che n. di pettorale parte Giada D’Antonio nello slalom di Semmering? Orario esatto, tv, streaming: debutto in Coppa del Mondo Leggi anche: La napoletana Giada D’Antonio debutterà in Coppa del Mondo di sci il 28 dicembre, è stata convocata per lo slalom Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Giada D’Antonio e Anna Trocker debuttano in Coppa del Mondo! L’Italia punta sulle giovani | le convocate per Semmering; Giada D’Antonio e la dedica ai ragazzi di Roccaraso | Potete farcela anche voi ragazzi del Sud come me. Com’è andato l’esordio di Giada D’Antonio in Coppa del Mondo sulla pista disastrosa di Semmering - La prima gara di Giada D'Antonio in Coppa del Mondo è stata condizionata da una pista improponibile che non ha messo in ombra il suo talento: era a un ... fanpage.it

Giada D’Antonio, storico debutto in Coppa del mondo a Semmering ma fuori nella prima manche - Sulla “Panorama” la sedicenne è stata la prima partenopea e l’azzurra nata più a sud al cancelletto del massimo circuito. msn.com

Sci: Shiffrin regina, a Semmering subito fuori l'azzurrina D'Antonio - Quinta vittoria consecutiva nella specialità per l'americana, leader di Coppa del Mondo, grazie ad una seconda manche da applausi chiusa in 53. ansa.it

La prima volta in Coppa del Mondo, ad appena 16 anni, per una Giada D'Antonio che nella manche d'apertura dello slalom di Semmering avrebbe dovuto compiere un miracolo per la qualificazione, ma che sorride per le emozioni provate. E domenica prossi - facebook.com facebook

Mikaela Shiffrin risale dalla quarta piazza e conquista anche lo slalom di Semmering. Per la sedicenne Giada D’Antonio lo slalom di oggi è stato il primo contatto con la Coppa del Mondo. Leggi le news: tinyurl.com/44sk2ksw #wearefisi #fisinews #scialpino x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.