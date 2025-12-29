Ghiaccio infido ai Piani di Bobbio | 5 cadute in mezz' ora in volo due elicotteri
Il ghiaccio insidioso dei Piani di Bobbio sta causando numerosi incidenti, con cinque cadute in mezz'ora e due elicotteri intervenuti. Le condizioni di neve dura e temperature in diminuzione rendono le superfici particolarmente pericolose, evidenziando i rischi legati alle attività in montagna in questo periodo. È importante prestare massima attenzione e rispettare le indicazioni di sicurezza per evitare incidenti.
Il ghiaccio infido di questi giorni, con la neve resa più dura dal progressivo calo delle temperature, continua a mietere vittime. Oggi, lunedì 29 dicembre, nel primo pomeriggio si sono verificati quattro distinti episodi di cadute ai Piani di Bobbio, che hanno interessato in tutto cinque persone. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
