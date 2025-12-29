Ghiaccio infido ai Piani di Bobbio | 5 cadute in mezz' ora in volo due elicotteri

Il ghiaccio insidioso dei Piani di Bobbio sta causando numerosi incidenti, con cinque cadute in mezz'ora e due elicotteri intervenuti. Le condizioni di neve dura e temperature in diminuzione rendono le superfici particolarmente pericolose, evidenziando i rischi legati alle attività in montagna in questo periodo. È importante prestare massima attenzione e rispettare le indicazioni di sicurezza per evitare incidenti.

