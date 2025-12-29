Ghali protagonista del Capodanno a Catania | musica e spettacolo in Piazza Duomo

Il Capodanno a Catania si arricchisce di un evento musicale in Piazza Duomo, dove il rapper Ghali sarà protagonista di uno spettacolo il 31 dicembre. La serata offrirà un’occasione per vivere un momento di aggregazione e divertimento, accompagnato da musica e intrattenimento, in un contesto cittadino di grande valore. Un’occasione per salutare l’anno che si conclude e dare il benvenuto al nuovo con un appuntamento speciale.

Catania si prepara a salutare il nuovo anno con un evento d’eccezione: il 31 dicembre Piazza Duomo si accenderà con uno showcase di Ghali, protagonista di una notte che unisce musica, emozioni e festa. Nel cuore del centro storico etneo, l’artista porterà la sua energia travolgente, la visione artistica contemporanea e un sound inconfondibile per accompagnare la città verso il nuovo anno. Lo showcase di Ghali è organizzato dall’amministrazione comunale di Catania, prodotto da Vivo Concerti e promosso da Giuseppe Rapisarda Management. 60 Dischi di Platino e 21 Dischi d’Oro nel palmares, oltre 3,6 milioni di followers su Instagram e più di 3 milioni di iscritti su YT: Ghali è un’icona mondiale della musica italiana capace di mescolare lingue, influenze ed estetiche, nonché riferimento per chi voglia parlare ad un pubblico più che mai internazionale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Ghali protagonista del Capodanno a Catania: musica e spettacolo in Piazza Duomo Leggi anche: Ghali protagonista del Capodanno catanese: musica e spettacolo in piazza Duomo Leggi anche: Capodanno in piazza Duomo con Delia e Ghali: ecco gli ospiti sul palco di Catania La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Ghali protagonista del Capodanno a Catania: musica e spettacolo in Piazza Duomo; Ghali protagonista del Capodanno a Catania; Catania - Capodanno 2026 musica in piazza Duomo: Ghali guida la notte, sul palco anche Delia e Marina Rei; Capodanno in Sicilia: il meteo del 31 dicembre aggiornato. Capodanno a Catania: Ghali accende piazza Duomo per salutare il 2025 - Il 31 dicembre piazza Duomo diventa il cuore del Capodanno catanese per salutare il nuovo anno con lo showcase di Ghali, tra musica, festa e numerosi artisti ... catania.liveuniversity.it

Ghali protagonista del Capodanno a Catania: musica e spettacolo in Piazza Duomo - Catania si prepara a salutare il nuovo anno con un evento d’eccezione: il 31 dicembre Piazza Duomo si accenderà con uno showcase di Ghali, protagonista di una notte che unisce musica, emozioni e festa ... catanianews.it

Capodanno in Sicilia: eventi e concerti gratuiti in tutta l’Isola - Da Catania a Palermo, Messina, Agrigento e Augusta, concerti ed eventi gratuiti animano la notte di San Silvestro con grandi protagonisti della musica italiana ... catania.liveuniversity.it

Ghali protagonista del Capodanno catanese: musica e spettacolo in piazza Duomo x.com

#Ghali protagonista del #Capodanno a #Catania - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.