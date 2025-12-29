Getta la droga dal finestrino e tenta la fuga | arrestato pregiudicato

Nella notte del 28 dicembre, a Villa di Tirano, i carabinieri hanno arrestato un pregiudicato dopo averlo fermato durante un controllo. L’uomo, alla vista delle forze dell’ordine, ha gettato droga dal finestrino e tentato di scappare. L’operazione rientra in un’azione più ampia di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, rafforzata dall’aumento dei servizi durante il periodo festivo.

