Getta la droga dal finestrino e tenta la fuga | arrestato pregiudicato
Nella notte del 28 dicembre, a Villa di Tirano, i carabinieri hanno arrestato un pregiudicato dopo averlo fermato durante un controllo. L’uomo, alla vista delle forze dell’ordine, ha gettato droga dal finestrino e tentato di scappare. L’operazione rientra in un’azione più ampia di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, rafforzata dall’aumento dei servizi durante il periodo festivo.
Nella notte del 28 dicembre, a Villa di Tirano, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto e al traffico di sostanze stupefacenti, intensificati con l’approssimarsi delle festività di fine anno, hanno proceduto al controllo di un ragazzo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
