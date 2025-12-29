Getta la droga dal finestrino e tenta la fuga | arrestato pregiudicato

Nella notte del 28 dicembre a Villa di Tirano, i carabinieri hanno fermato un giovane durante un controllo mirato al contrasto del traffico di droga. Alla vista delle forze dell’ordine, il ragazzo ha gettato una sostanza dal finestrino e ha tentato di scappare, ma è stato immediatamente arrestato. L’intervento rientra nelle attività di prevenzione e repressione delle attività illecite legate allo spaccio di sostanze stupefacenti in vista delle festività.

Nella notte del 28 dicembre, a Villa di Tirano, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, nell'ambito dei servizi finalizzati al contrasto e al traffico di sostanze stupefacenti, intensificati con l'approssimarsi delle festività di fine anno, hanno proceduto al controllo di un ragazzo.

