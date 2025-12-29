Gestire la scuola su OrizzonteScuolaPLUS dal 5 gennaio nuovi contenuti | dai documenti utili per le iscrizioni agli scrutini allo sportello PN e PNRR Le anticipazioni

Dal 5 gennaio, su OrizzonteScuolaPLUS, saranno disponibili nuovi contenuti dedicati alla gestione scolastica. Si approfondiranno temi come i documenti per iscrizioni e scrutinio, nonché lo sportello PN e PNRR. La guida intende offrire strumenti pratici e aggiornati per supportare i dirigenti scolastici nelle sfide quotidiane, mantenendo un approccio professionale e informativo.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.