Gestire la scuola su OrizzonteScuolaPLUS dal 5 gennaio nuovi contenuti | dai documenti utili per le iscrizioni agli scrutini allo sportello PN e PNRR Le anticipazioni
Dal 5 gennaio, su OrizzonteScuolaPLUS, saranno disponibili nuovi contenuti dedicati alla gestione scolastica. Si approfondiranno temi come i documenti per iscrizioni e scrutinio, nonché lo sportello PN e PNRR. La guida intende offrire strumenti pratici e aggiornati per supportare i dirigenti scolastici nelle sfide quotidiane, mantenendo un approccio professionale e informativo.
Dirigere una scuola, oggi, non significa soltanto assicurare il funzionamento ordinario dell’istituzione. Significa governare processi complessi, assumere decisioni motivate, prevenire conflitti, ridurre il rischio amministrativo e garantire la tenuta giuridica dell’azione educativa. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: “Gestire la scuola”, su OrizzonteScuolaPLUS, dal 5 gennaio nuovi contenuti: dai documenti utili per le iscrizioni agli scrutini, allo sportello PN e PNRR. Le anticipazioni
Leggi anche: “Gestire la scuola”, su OrizzonteScuolaPLUS, dal 5 gennaio nuovi contenuti: dai documenti utili per le iscrizioni agli scrutini, allo sportello PN e PNRR. Le anticipazioni
Gestire la scuola, su OrizzonteScuolaPLUS, dal 5 gennaio nuovi contenuti: dai documenti utili per le iscrizioni agli scrutini, allo sportello PN e PNRR. Le anticipazioni; Convenzione con ente estero per il DM 88/2025. Scarica modello. ALTRI DOCUMENTI IN ARRIVO; Delibera del Collegio dei Docenti per l’adozione dei criteri di valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria, Anno scolastico 2025/2026: in allegato un modello adattabile; Guida alla Formazione Scuola-Lavoro (FSL): quadro normativo, finalità e procedure – La Guida normativa.
“Gestire la scuola”, su OrizzonteScuolaPLUS, dal 5 gennaio nuovi contenuti: dai documenti utili per le iscrizioni agli scrutini, allo sportello PN e PNRR. Le anticipazioni - Dirigere una scuola, oggi, non significa soltanto assicurare il funzionamento ordinario dell’istituzione. orizzontescuola.it
#Natale, come gestire le #giornate senza #scuola: i #consigli della #pedagogista - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.