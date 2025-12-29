George Soros finanzia anche i giudici | 71mila dollari alla procuratrice di New York che ha fatto condannare Trump

Negli ultimi anni, si sono approfonditi i legami tra George Soros e il sistema giudiziario statunitense. Recentemente si è parlato di un finanziamento di 71mila dollari alla procuratrice di New York coinvolta nella condanna di Trump. Soros, miliardario di origine ungherese, ha investito nel tempo in diverse iniziative politiche e sociali, sostenendo principalmente movimenti di sinistra sia negli Stati Uniti che in Italia.

Il miliardario americano di origine ungherese George Soros, 93 anni, oltre 7 miliardi di dollari di patrimonio, da molti anni finanzia i partiti, i movimenti e le Ong di sinistra, anche in Italia. Il dato è arcinoto e non fa quasi più notizia. Dagli Stati Uniti viene però segnalato un altro cambio di strategia, il finanziamento ai giudici. Come rivela il New York Post, Soros e la sua famiglia, utilizzando come prestanome la nuora Jennifer Soros, ha foraggiato con 71mila dollari la campagna elettorale della procuratrice generale dello stato Letitia James dal 2019 — inclusi 31.000 dollari per aiutare l'avversaria di lunga data del presidente Trump a essere rieletta il prossimo anno.

