Genova scontro tra un autobus e un camion Un morto e 20 feriti alcuni gravi

Nella serata di oggi a Genova si è verificato un incidente tra un autobus e un camion, provocando un decesso e il ferimento di 20 persone, alcune in condizioni gravi. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e chiarire le cause dell’incidente.

Genova, 29 dicembre 2025 - A causa di un incidente tra un autobus e un camion questa sera a Genova un uomo ha perso la vita e 20 persone sono rimaste ferite. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 21 in A26 Genova Voltri–Gravellona Toce in direzione Genova Voltri, all'altezza di Mele, in provincia del capoluogo ligure. Coinvolti anche altri veicoli. A perdere la vita uno dei conducenti, non è ancora chiaro se dell'autobus o del camion. Secondo la prima ricostruzione dell'incidente, avvenuto per cause ancora in via di accertamento, il camion sarebbe stato urtato dall'autobus. Nel forte impatto una ventina di persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave.

