Genova scontro tra bus e camion in autostrada | un morto e 20 feriti alcuni gravi

Un incidente sulla A26, nei pressi di Mele, in provincia di Genova, è costato la vita a una persona e ha coinvolto circa venti feriti, alcuni in condizioni gravi. L’incidente, avvenuto questa sera poco dopo le 21, ha visto lo scontro tra un autobus e un camion. Le autorità sono intervenute prontamente per le operazioni di soccorso e gestione della situazione.

(Adnkronos) – E' di un morto e di circa venti feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa sera poco dopo le 21 in A26, all'altezza di Mele, in provincia di Genova. L'incidente ha visto coinvolti un camion e un autobus, a morire uno dei due conducenti, non è ancora chiaro se quello del .

