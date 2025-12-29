Gennaio su Disney+ | da The Beauty a Wonder Man tutte le nuove uscite

A gennaio, Disney+ amplia il suo catalogo con nuove uscite tra film, serie originali e documentari. La piattaforma continua a offrire contenuti di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Hulu, garantendo un’ampia scelta per ogni interesse. Tra le novità, spiccano titoli come “The Beauty” e “Wonder Man”. Un’occasione per scoprire storie di qualità, arricchendo l’offerta di intrattenimento del nuovo anno.

Le novità dell’anno nuovo. Su Disney+ continuano ad arrivare grandi storie firmate Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Hulu, tra film campioni d’incassi, serie originali ed esclusive, documentari e sport in diretta. La piattaforma offre tre opzioni di abbonamento: Standard con pubblicità a 6,99 euro al mese, Standard a 10,99 euro al mese o 109,90 euro all’anno, e Premium a 15,99 euro al mese o 159,90 euro all’anno. Per abbonarsi è necessario avere almeno 18 anni. Tra le principali novità di gennaio spicca “The Beauty”, serie originale FX disponibile dal 22 gennaio con i primi tre episodi. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Gennaio su Disney+: da “The Beauty” a “Wonder Man”, tutte le nuove uscite Leggi anche: Tutte le nuove uscite Netflix di gennaio 2026 Leggi anche: Tutte le nuove uscite Netflix di gennaio 2026 La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Disney+, le Serie TV in streaming a gennaio 2026; Disney+ – Le novità di gennaio 2026; Disney+ – I titoli in arrivo a gennaio 2026; 30 serie tv da guardare su Disney+ – Lista aggiornata a gennaio 2026. Disney+, tutte le uscite di gennaio 2026: tra thriller FX, Marvel, docu-avventure e grandi ritorni - Tutte le uscite di gennaio 2026 su Disney+: da The Beauty a Wonder Man, fino alle nuove stagioni e ai titoli National Geographic. cinefilos.it

Disney+, le Serie TV in streaming a gennaio 2026 - Da non perdere a gennaio in streaming su Disney+ il nuovo horror di Ryan Murphy The Beauty e la miniserie Marvel Wonder Man. comingsoon.it

The Beauty. Ecco il trailer della nuova serie di Ryan Murphy - Il produttore di Dahmer, American Horror Story, Halston e All's Fair ibrida il mondo fashion e il thriller nella nuova serie Disney+ ... sentieriselvaggi.it

Il 3 gennaio la magia dei grandi classici Disney arriva a Spoltore con l'imperdibile concerto della Cartoons Orchestra! "The Sound of Magic" promette di essere un viaggio emozionante tra le colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema e il cuore - facebook.com facebook

Hbo Max sbarca in Italia (13 gennaio): sfida a Netflix, Disney, Sky - Da Sinner a Portobello, Harry Potter e... Serie tv, film e sport x.com

