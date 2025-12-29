Gelo lampo sull’Italia | Capodanno al freddo poi arriva il maltempo

L’Italia si prepara a un’ondata di freddo improvvisa, con temperature in calo verso la fine del 2025. Dopo un periodo di clima più mite, le condizioni meteorologiche cambieranno, portando gelate e maltempo su diverse regioni. È importante monitorare gli aggiornamenti e adottare le dovute precauzioni per affrontare questo nuovo scenario stagionale.

Un cambiamento delle condizioni meteorologiche. Verso la fine del 2025 l'Italia vedrà un deciso aumento del freddo dopo un periodo di temperature relativamente miti. Secondo le previsioni aggiornate, l'arrivo di aria più fredda influenzerà il clima in vista del Capodanno, ma si tratterà di un gelo breve e non particolarmente intenso prima dell'ingresso di una fase di maltempo più persistente. Le previsioni dell'esperto. Il meteorologo Federico Brescia di iLMeteo.it conferma che l'avvicinarsi dell'ultimo giorno dell'anno porterà un cambio nel quadro meteorologico nazionale, con l'ingresso di correnti fredde.

