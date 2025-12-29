Gelo lampo sull’Italia Capodanno al freddo poi arriva anche il maltempo

L’Italia si appresta a vivere un’onda di freddo intensa, prevista per la fine dell’anno. Dopo un periodo di temperature miti, si prevede un rapido peggioramento climatico con freddo e maltempo, che interesseranno diverse regioni. Questa fase sarà di breve durata, ma influirà sul clima di Capodanno, richiedendo attenzione alle condizioni atmosferiche durante le festività.

Meteo capodanno 2026: arriva il gelo artico, allerta ghiaccio - Una massiccia irruzione di aria polare trasformerà il clima del nostro Paese proprio durante i festeggiamenti per il nuovo anno con temperature ampiamente ... novella2000.it

Previsioni meteo Capodanno 2026, gelo polare in arrivo sull’Italia con vento e pioggia insieme a rischio neve - 3B Meteo segnala tempo in prevalenza asciutto, con foschie dense e nebbie nelle ore più fredde e nubi ... virgilio.it

