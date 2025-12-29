Gelo lampo sull’Italia Capodanno al freddo poi arriva anche il maltempo
L’Italia si appresta a vivere un’onda di freddo intensa, prevista per la fine dell’anno. Dopo un periodo di temperature miti, si prevede un rapido peggioramento climatico con freddo e maltempo, che interesseranno diverse regioni. Questa fase sarà di breve durata, ma influirà sul clima di Capodanno, richiedendo attenzione alle condizioni atmosferiche durante le festività.
(Adnkronos) – Verso la fine del 2025 con il gelo di Capodanno. Se finora le temperature si sono mantenute miti, l'Italia si prepara ora a un'ondata fredda, che sarà breve ma intensa prima del ritorno del maltempo. Per il momento, in ogni caso, non si prevedono ancora cambiamenti meteorologici drastici. Sono queste le previsioni meteo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
