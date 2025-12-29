Gelo fino al 31 dicembre poi piogge
Fino al 31 dicembre, in Italia si prevede un episodio di freddo intenso di origine artico-continentale, con temperature in diminuzione soprattutto sulle regioni adriatiche e del Centro-Sud. I venti di Tramontana e Grecale si rafforzeranno, portando un calo termico significativo. Dopo questa fase, sono attese piogge che interesseranno diverse aree del Paese. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteorologici per prepararsi alle condizioni climatiche previste.
11.44 In arrivo in Italia una breve ondata di freddo di origine artico-continentale: tra domani pomeriggio e il 31 dicembre le temperature sono previste in calo, in particolare sul versante adriatico e al Centrosud, con venti di Tramontana e Grecale in deciso rinforzo. Nonostante sia la stagione invernale, sarà una breve parentesi di freddo, con giornate assolate e subito dopo tornano le piogge e le temperature potrebbero di nuovo aumentare, almeno fino al 6 gennaio, giorno dell'Epifania. Questo secondo le previsioni dei meteorologi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
