Oggi Donald Trump incontra a Mar-a-Lago il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per discutere del disarmo di Hamas e delle recenti tensioni a Gaza. L’incontro si svolge in un contesto di crescente preoccupazione internazionale per la possibilità di un’interruzione del cessate il fuoco, mentre gli Stati Uniti cercano di favorire una soluzione stabile nella regione.

Donald Trump incontra oggi alle 13 (le 19 in Italia), nella sua residenza in Florida, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, mentre Washington cerca di dare nuovo slancio al cessate il fuoco a Gaza, che rischia di bloccarsi prima di una complessa seconda fase. Il presidente Usa potrebbe sfruttare il vertice di Mar-a-Lago per cercare di capitalizzare il suo solido rapporto con Netanyahu e trovare modi per accelerare il processo di pace, soprattutto perché il leader dello Stato ebraico è stato accusato di non aver spinto la sua parte ad agire con sufficiente rapidità. Il cessate il fuoco tra Tel Aviv e Hamas, sostenuto da Trump, si è mantenuto per lo più stabile, ma i progressi hanno di recente subito un rallentamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, Trump incontra Netanyahu a Mar-a-Lago: “Parleremo del disarmo di Hamas” – La diretta

Leggi anche: Gaza, Netanyahu incontrerà Trump a Mar-a-Lago il 29 dicembre

Leggi anche: Anche Netanyahu a Mar-a-Lago, futuro di Gaza e tensioni su Somaliland. Trump: "Qualcuno sa cos'è?"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Gaza, Netanyahu atterrato in Florida per l'incontro con Trump; Video. Trump incontra Netanyahu in Florida per il cessate il fuoco a Gaza; Netanyahu vola negli USA: colloqui con Trump su Gaza, Hezbollah e Iran; Lunedì Netanyahu incontra Trump: in agenda non solo Gaza ma anche Somaliland - IL PUNTO - Tensioni a Mar-a-Lago: il faccia a faccia tra Trump e Netanyahu tra Gaza e il caso Somaliland.

Gaza, Netanyahu incontra Trump a Mar-a-Lago - Il premier israeliano sarà negli Stati Uniti per la quinta visita dell’anno e incontrerà Donald Trump a Mar- tg24.sky.it