Gaza Netanyahu nel pomeriggio da Trump | cessate il fuoco al centro
Oggi Netanyahu incontrerà Trump a Mar-a-Lago, mentre cresce l’apprensione per possibili nuove azioni militari di Israele nella regione. La discussione si svolge in un contesto di tensioni crescenti, con un'attenzione particolare alla richiesta di un cessate il fuoco e alla stabilità nel Medio Oriente. L’esito dell’incontro potrebbe influire significativamente sull’evoluzione della situazione regionale e sul mantenimento della pace.
(Adnkronos) – Benjamin Netanyahu incontrerà Donald Trump alle 19 ore italiane, nel resort del presidente degli Stati Uniti, Mar-a-Lago, in Florida, mentre aumentano i timori che Israele possa lanciare nuove offensive contro i nemici regionali, facendo potenzialmente sprofondare ulteriormente il Medio Oriente nell'instabilità. Il primo ministro israeliano ha lasciato Israele ieri per la sua quinta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
