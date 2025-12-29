Gatti Milan si farà soltanto in questo caso | importanti novità sull’interesse dei rossoneri e sulla volontà del difensore della Juve

Al momento, non ci sono trattative concrete tra Milan e Juventus per Gatti. Tuttavia, il difensore potrebbe valutare una richiesta di cessione qualora non trovasse spazio nel reparto difensivo bianconero. La situazione resta da monitorare, con possibili sviluppi in futuro. Per ora, tutto resta in stand-by, e nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa dai club o dal giocatore.

Il calciomercato invernale vive spesso di fiammate improvvise e di porte che sembrano sbarrate per poi riaprirsi inaspettatamente. Uno dei nomi che ha scaldato le cronache recenti è quello di Federico Gatti. Il difensore centrale della Juventus, noto per la sua grinta e lo spirito combattivo, è finito al centro di indiscrezioni che lo vorrebbero nel mirino del Milan. I rossoneri sono alla costante ricerca di rinforzi per la difesa e il profilo del classe '98 piacerebbe molto dalle parti di Milanello.

