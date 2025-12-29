Gatti Milan operazione possibile solo a una condizione | le ultime sull’interesse rossonero e sulla posizione del bianconero

Le possibilità di un trasferimento tra Gatti e il Milan dipendono da condizioni precise. In questo aggiornamento, si analizzano le ultime novità sul possibile interesse del club rossonero e sulla posizione attuale del difensore della Juventus. Nel calciomercato invernale, le trattative possono evolversi rapidamente, mantenendo aperta la porta a diverse soluzioni fino all’ultimo momento.

Gatti Milan, pista aperta solo in un caso specifico: novità importanti tra strategie rossonere e scelte del difensore della Juve Il calciomercato invernale è spesso fatto di accelerazioni improvvise e situazioni che sembrano chiuse, salvo poi riaprirsi all’improvviso. Tra i nomi tornati al centro delle indiscrezioni c’è quello di Federico Gatti. Il difensore della Juventus, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

