Gatti Milan operazione possibile solo a una condizione | le ultime sull’interesse rossonero e sulla posizione del bianconero

Le possibilità di un trasferimento tra Gatti e il Milan dipendono da condizioni precise. In questo aggiornamento, si analizzano le ultime novità sul possibile interesse del club rossonero e sulla posizione attuale del difensore della Juventus. Nel calciomercato invernale, le trattative possono evolversi rapidamente, mantenendo aperta la porta a diverse soluzioni fino all’ultimo momento.

Gatti Milan, pista aperta solo in un caso specifico: novità importanti tra strategie rossonere e scelte del difensore della Juve Il calciomercato invernale è spesso fatto di accelerazioni improvvise e situazioni che sembrano chiuse, salvo poi riaprirsi all’improvviso. Tra i nomi tornati al centro delle indiscrezioni c’è quello di Federico Gatti. Il difensore della Juventus, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Gatti Milan, operazione possibile solo a una condizione: le ultime sull’interesse rossonero e sulla posizione del bianconero Leggi anche: Gatti Milan si farà soltanto in questo caso: importanti novità sull’interesse dei rossoneri e sulla volontà del difensore della Juve Leggi anche: Gatti Milan, primo assalto rossonero: la proposta recapitata alla Juventus per gennaio. Le ultime La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Calciomercato, Milan-Juventus: Gatti rossonero? Niente Ricci - I due nomi sul piatto per la Juve / Rumor; Tonali-Juve sarebbe il crack del mercato. Il Milan cerca Gatti, Chivu vuole l’esterno; Allegri, ritorno al passato: di tutto per strappare Gatti alla Juve; Milan, Allegri chiama Gatti: la posizione con la Juventus e la verità sullo scambio con Ricci. Gatti al Milan, Ricci alla Juve: i dettagli del clamoroso scambio - Allegri vuole il difensore della Juventus e Spalletti spinge per Ricci: l'ipotesi di scambio c'è ed è clamorosa, i dettagli ... milanlive.it

Fabrizio Romano: "Non risulta che Milan e Juve abbiano iniziato un’operazione di scambio Ricci-Gatti" - Nei giorni scorsi si è parlato sulla stampa di un possibile scambio tra Ricci e Gatti, ma al momento non è una situazione concreta. msn.com

Calciomercato Milan, il preferito di Allegri rimane Gatti. E sullo scambio con De Winter… - Calciomercato Milan | Ve lo abbiamo raccontato negli scorsi giorni e ora è doveroso per noi tornare a parlarvene. news-sports.it

#Juventus | Non c'è niente tra Federico #Gatti e il #Milan in questo momento: l'entourage del difensore non ha avuto contatti con la dirigenza rossonera. L'addio alla Vecchia Signora non è stato preso in considerazione x.com

#Allegri spinge per portare a Milano #Gatti Il tecnico ha individuato nel centrale della #Juve il profilo ideale per blindare la difesa. La trattativa non si preannuncia semplice ma Max avrebbe espresso la sua priorità Secondo voi il profilo di Gatti è quell - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.