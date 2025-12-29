gaslini intervento senza precedenti in italia su un bimbo di due anni con grave malformazione

All'Ospedale Gaslini di Genova è stato eseguito un intervento innovativo su un bambino di due anni affetto da grave malformazione congenita. Si tratta di una neurotizzazione corneale, una procedura rara e complessa, eseguita per la prima volta in Italia su un paziente di questa età. L'intervento rappresenta un passo importante nel trattamento delle malformazioni neurologiche rare nei bambini, offrendo nuove possibilità terapeutiche.

