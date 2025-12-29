Gaslini intervento senza precedenti in Italia su un bimbo di due anni con grave malformazione
All'Ospedale Gaslini di Genova è stato eseguito un intervento innovativo su un bambino di due anni affetto da grave malformazione congenita. Si tratta di una neurotizzazione corneale, una procedura rara e complessa, eseguita per la prima volta in Italia su un paziente di questa età. L'intervento rappresenta un passo importante nel trattamento delle malformazioni neurologiche rare nei bambini, offrendo nuove possibilità terapeutiche.
Operazione senza precedenti in Italia all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Qui, recentemente, è stato realizzato un delicato e raro intervento di neurotizzazione corneale su un bambino di due anni affetto da agenesia (ovvero l’assenza) del quinto nervo cranico di destra.Si tratta del primo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
