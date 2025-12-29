Garlasco il medico legale a Zona Bianca | Scenario tutto da riscrivere Cosa sappiamo oggi

Nel caso Garlasco, il medico legale Vittorio Fineshi, nominato dal tribunale, afferma che la ricostruzione dell’indagine è ancora in fase di revisione. Attualmente, gli approfondimenti medico-legali devono essere aggiornati per offrire un quadro più preciso della vicenda. Le evidenze e le analisi sono in corso, e il quadro complessivo resta da definire, lasciando spazio a nuovi sviluppi e interpretazioni.

"Al momento il caso Garlasco, dal punto di vista medico-legale, è tutto da riscrivere". A dirlo a Zona Bianca Vittorio Fineshi, il ctu nominato dal tribunale. "Al di là delle polemiche che servono sempre in un caso in cui non ci può essere un'unica strada da seguire - sottolinea - il dato importante è questo perché non abbiamo epoca di morte, così come non sappiamo il mezzo". A suo parere, quindi, c'è tutto "un grande scenario che deve essere dipinto". Non possiamo, infatti, dire "se c'era un'unica persona o se ce ne fossero due, così non possiamo dire se c'è un unico mezzo o se fossero due, conseguentemente non possiamo neanche restringere.

