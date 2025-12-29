Gangi ecco il murale che racconta lo stemma storico del paese madonita
A Gangi è stato inaugurato ieri un nuovo murale realizzato da Andrea Buglisi, che ripropone in chiave moderna lo stemma storico del paese. L’opera, collocata in una zona centrale, mira a valorizzare il patrimonio culturale locale attraverso un linguaggio contemporaneo, mantenendo intatta la storia e l’identità di Gangi. Un intervento che arricchisce il paesaggio urbano e invita alla riflessione sulla storia del territorio.
Inaugurato, ieri mattina a Gangi, un murale di Andrea Buglisi che racconta con un linguaggio contemporaneo lo stemma storico di Gangi. Attraverso la genialità e i suoi pennelli lo street artist palermitano, noto per le sue opere che uniscono creatività e impegno sociale, ha rappresentato lo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
