Gangi ecco il murale che racconta lo stemma storico del paese madonita

A Gangi è stato inaugurato ieri un nuovo murale realizzato da Andrea Buglisi, che ripropone in chiave moderna lo stemma storico del paese. L’opera, collocata in una zona centrale, mira a valorizzare il patrimonio culturale locale attraverso un linguaggio contemporaneo, mantenendo intatta la storia e l’identità di Gangi. Un intervento che arricchisce il paesaggio urbano e invita alla riflessione sulla storia del territorio.

