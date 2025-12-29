Galileo e gli acrobati volano sul nuovo anno
A Modena, in piazza Roma, il nuovo anno sarà accompagnato da uno spettacolo unico:
Sogno, fantasia e meraviglia accompagneranno la notte di San Silvestro in piazza Roma a Modena, con "Galileo" (nella foto), la fantasmagorica creazione aerea della compagnia francese Deus ex Machina: una grande sfera sospesa fino a 50 metri d’altezza per una emozionante coreografia aerea. Adrenalinico e poetico, lo show inizierà mercoledì 31 alle 23, e prima e dopo si ballerà con il dj set di Radio Bruno. Al teatro Michelangelo, dalle 21.30, l’energia gospel delle scatenate suore di " Sister Act ", il musical portato in scena dalla Compagnia delle Mo.Re (repliche anche il 1°, 3 e 4 gennaio). Al teatro Comunale di Carpi, il 31 dicembre alle 21. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
