A Modena, in piazza Roma, il nuovo anno sarà accompagnato da uno spettacolo unico:

Sogno, fantasia e meraviglia accompagneranno la notte di San Silvestro in piazza Roma a Modena, con "Galileo" (nella foto), la fantasmagorica creazione aerea della compagnia francese Deus ex Machina: una grande sfera sospesa fino a 50 metri d’altezza per una emozionante coreografia aerea. Adrenalinico e poetico, lo show inizierà mercoledì 31 alle 23, e prima e dopo si ballerà con il dj set di Radio Bruno. Al teatro Michelangelo, dalle 21.30, l’energia gospel delle scatenate suore di " Sister Act ", il musical portato in scena dalla Compagnia delle Mo.Re (repliche anche il 1°, 3 e 4 gennaio). Al teatro Comunale di Carpi, il 31 dicembre alle 21. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Galileo e gli acrobati volano sul nuovo anno

Leggi anche: “Falsità”, “assenza di proposte”, sul nuovo ospedale di Terni volano gli stracci tra Ap e Pd

Leggi anche: Agli italiani piace il Black Friday. Volano gli acquisti: +20% quest'anno

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Galileo e gli acrobati volano sul nuovo anno.

Galileo e gli acrobati volano sul nuovo anno - Sogno, fantasia e meraviglia accompagneranno la notte di San Silvestro in piazza Roma a Modena, con "Galileo" (nella foto), ... ilrestodelcarlino.it