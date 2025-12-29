Galante applaude la squadra di Chivu | Se gioca da Inter è difficile per tutti! Meritava di perdere meno partite per una ragione
L’ex difensore nerazzurro Galante si è espresso sulla recente vittoria dell’Inter contro l’Atalanta, evidenziando l’impegno della squadra di Chivu. Secondo lui, giocare con l’Inter rende difficile per qualsiasi avversario e la squadra avrebbe meritato di perdere meno partite per una ragione specifica. Un commento che sottolinea l’importanza di mantenere costanza e determinazione nel percorso stagionale.
Inter News 24 Galante applaude la squadra di Chivu, il commento dell’ex difensore nerazzurro sulla vittoria ottenuta dall’Inter contro l’Atalanta. Ospite de La Domenica Sportiva, Fabio Galante ha analizzato il prezioso successo dell’ Inter a Bergamo. L’ex difensore ha definito la vittoria pesante, sottolineando come imporsi in casa dell’Atalanta dopo i risultati delle rivali sia sintomo di una grande squadra. Galante ha ribadito che i nerazzurri, guidati da Cristian Chivu, sbagliano raramente e, nonostante qualche episodio sfortunato in Champions e contro il Napoli, hanno dimostrato di essere sulla strada corretta, risultando ostici per chiunque quando giocano sui loro livelli abituali. 🔗 Leggi su Internews24.com
