Galante applaude la squadra di Chivu | Se gioca da Inter è difficile per tutti! Meritava di perdere meno partite per una ragione

L’ex difensore nerazzurro Galante si è espresso sulla recente vittoria dell’Inter contro l’Atalanta, evidenziando l’impegno della squadra di Chivu. Secondo lui, giocare con l’Inter rende difficile per qualsiasi avversario e la squadra avrebbe meritato di perdere meno partite per una ragione specifica. Un commento che sottolinea l’importanza di mantenere costanza e determinazione nel percorso stagionale.

