Gail Kim ha recentemente annunciato di aver rifiutato un'offerta di rinnovo dal WWE. Durante una sessione di domande e risposte con i fan, Kim ha confermato di non avere intenzione di tornare a lavorare con la compagnia in futuro. Questa scelta segna un momento importante nella sua carriera, lasciando aperta la possibilità di nuovi progetti nel mondo del wrestling e dello sport entertainment.

Gail Kim ha rivelato di aver recentemente rifiutato un’offerta della WWE. Durante una sessione di domande e risposte con i fan, a Kim è stato chiesto direttamente se avrebbe lavorato con la WWE in futuro. L’ex pluricampionessa ha confermato che le è stata presentata un’opportunità, ma che non è riuscita a coglierla. “ Purtroppo ho dovuto rifiutare l’offerta”, ha scritto Kim. “ È un peccato, ma dovevo farlo “. Kim non ha spiegato in cosa consistesse l’offerta, lasciando in sospeso se fosse legata a un ritorno sul ring, a un ruolo di allenatrice o a un incarico nel backstage. Ha anche scelto di non approfondire le ragioni specifiche alla base della sua decisione, limitandosi a chiarire che rifiutare l’offerta non era qualcosa che desiderava. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Gail Kim: “Si! ho rifiutato offerta di rinnovo dalla WWE.”

Leggi anche: “Ha rifiutato il rinnovo”: si accende l’allarme in casa Napoli, annuncio dalla Turchia

Leggi anche: Milan, De Winter svela il retroscena di mercato: “Ho rifiutato un’offerta milionaria dal Medio Oriente. Quando chiama il Milan, non puoi dire di no”