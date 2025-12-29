Gaeta è pronta a brillare | presentato il programma del Capodanno 2026

Il programma del Capodanno 2026 a Gaeta è stato ufficialmente presentato. La città si prepara ad accogliere il nuovo anno con iniziative e momenti di intrattenimento pensati per coinvolgere residenti e visitatori, nel rispetto delle normative vigenti. Un’occasione per vivere un momento di convivialità e speranza, in un contesto che valorizza le bellezze e le tradizioni locali.

Gaeta, 29 dicembre 2025 – Gaeta è pronta ad accogliere il nuovo anno con un grande evento che promette di trasformare la città in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto. È stato ufficialmente presentato il programma de l Capodanno 2026, uno degli appuntamenti più attesi, pensato per regalare a cittadini e visitatori una notte di festa all'insegna della musica, del divertimento e della suggestiva atmosfera del litorale laziale. La notte di San Silvestro si articolerà su due location simbolo della città, ciascuna con una proposta musicale diversa, capace di coinvolgere un pubblico eterogeneo e di tutte le età.

