Future centrali a fusione nucleare studio mappa 196 siti idonei in Italia | c' è anche un po' di Tuscia

Uno studio ha individuato 196 siti in tutta Italia potenzialmente idonei per lo sviluppo di centrali a fusione nucleare. Tra queste, anche alcune aree della Tuscia, regione nota per il suo patrimonio ambientale e culturale. Questa ricerca apre nuove possibilità per il futuro energetico del paese, con un approccio sostenibile e innovativo che coinvolge anche il territorio viterbese.

Fusione nucleare, dalla teoria alla mappa: quasi 200 siti italiani pronti per le prime centrali - Fusione nucleare: uno studio europeo individua 900 siti idonei alle future centrali, 196 in Italia. greenme.it

Fusione nucleare, la mappa del futuro energetico europeo - La mappa della fusione racconta quindi un futuro possibile ma lontano, fatto di studi preliminari, scenari e territori potenzialmente pronti. polesine24.it

