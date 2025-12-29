Future centrali a fusione nucleare studio mappa 196 siti idonei in Italia | c' è anche un po' di Tuscia

Uno studio ha individuato 196 siti in tutta Italia potenzialmente idonei per lo sviluppo di centrali a fusione nucleare. Tra queste, anche alcune aree della Tuscia, regione nota per il suo patrimonio ambientale e culturale. Questa ricerca apre nuove possibilità per il futuro energetico del paese, con un approccio sostenibile e innovativo che coinvolge anche il territorio viterbese.

La rivoluzione energetica del futuro potrebbe passare anche per i confini della provincia di Viterbo. L’Italia si è ufficialmente candidata a ospitare la prima generazione di centrali a fusione nucleare su scala commerciale in Europa, e la mappatura dei siti potenzialmente idonei accende i. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

