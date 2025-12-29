Furto all' asilo nido ad Agropoli | indagano i carabinieri
I carabinieri stanno indagando sul furto avvenuto presso l'asilo nido della scuola Mozzillo di Agropoli. Al momento dell'apertura, il personale scolastico ha constatato l'intrusione e il furto di scorte alimentari conservate nella mensa e nella cucina. L'episodio ha suscitato attenzione nella comunità locale, che si attende ora un approfondimento sulle dinamiche e sulle eventuali responsabilità.
