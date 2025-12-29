furti agli atm nel napoletano colpi a marigliano e pomigliano

Nell’area napoletana, si registrano recenti episodi di furti agli sportelli Atm, con un furto avvenuto a Marigliano e un tentativo a Pomigliano d’Arco. Questi eventi continuano a preoccupare la sicurezza locale, evidenziando la necessità di un’attenzione crescente da parte delle forze dell’ordine. La situazione rimane sotto monitoraggio, mentre le autorità cercano di contrastare questa serie di atti criminosi.

MARIGLIANO, Napoli 29 Dicembre 2025 – Prosegue la scia di furti agli sportelli Atm nel Napoletano. Dopo il colpo messo a segno a Scisciano, nelle ultime ore si sono registrati un nuovo furto a Marigliano e un tentato furto a Pomigliano d’Arco. A Marigliano, in via Vivaldi, ignoti hanno fatto esplodere l’Atm dell’ufficio postale e si sono impossessati dell’intero dispositivo, dandosi poi alla fuga. L’ammontare del bottino è in corso di quantificazione. Un secondo episodio si è verificato in piazza Sant’Agnese a Pomigliano d’Arco, dove un’esplosione ha danneggiato l’Atm della filiale Crédit Agricole. 🔗 Leggi su Primacampania.it

Nel Napoletano gli sportelli Atm nel mirino dei ladri.

