Fuochi d’artificio vietati fino al 7 gennaio prossimo a Roccadaspide

Il Comune di Roccadaspide ha emesso un’ordinanza del Sindaco Gabriele Iuliano che vieta l’uso di botti e artifici pirotecnici fino al 7 gennaio. La misura mira a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle norme, limitando l’impiego di fuochi d’artificio sul territorio comunale durante il periodo delle festività.

Con un'ordinanza firmata dal Sindaco Gabriele Iuliano, è stata disposta l'implementazione di un divieto rigoroso sull'utilizzo di botti e artifici pirotecnici su tutto il territorio comunale.

