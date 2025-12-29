Fuochi d’artificio e salute dei bambini a Capodanno

I fuochi d’artificio sono una tradizione diffusa durante il Capodanno, simbolo di festa e speranza. Tuttavia, per alcuni bambini, il rumore e le luci possono rappresentare un rischio per la salute, specialmente in presenza di problemi respiratori o sensibilità. È importante conoscere gli effetti e adottare misure di tutela, affinché anche questa occasione possa essere vissuta in sicurezza da tutti.

Quando i botti diventano un problema respiratorio Il rumore e le luci dei fuochi d’artificio fanno parte dell’immaginario del Capodanno, ma per molti bambini questa tradizione può trasformarsi in un problema di salute. I pediatri della Simeup mettono in guardia sui rischi legati all’inalazione dei fumi pirotecnici, un fenomeno meno visibile rispetto agli incidenti traumatici ma in costante crescita. Le sostanze rilasciate nell’aria dai materiali utilizzati nei botti possono irritare le vie respiratorie e scatenare sintomi anche importanti. Vincenzo Tipo, presidente nazionale della Simeup, sottolinea come le nuove tipologie di fuochi, più scenografici e di lunga durata, producano una maggiore concentrazione di particolato fine e agenti chimici irritanti. 🔗 Leggi su Parlami.eu

