Funerali al Duomo per Anna Tagliaferri vittima di femminicidio | lutto cittadino a Cava dei Tirreni oggi 29 dicembre

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 29 dicembre, a Cava de' Tirreni si svolgono i funerali di Anna Tagliaferri, vittima di femminicidio. La cerimonia si terrà alle 11:30 nel Duomo della città. La comunità si unisce nel lutto e nel rispetto per ricordare una donna scomparsa tragicamente, in un momento di grande dolore collettivo.

I funerali di Anna Tagliaferri, uccisa a 40 anni dal compagno che si è poi suicidato, si terranno oggi 29 dicembre alle 11,30 nel Duomo di Cava de'Tirreni. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Cava, c'è la data dei funerali di Anna Tagliaferri: proclamato il lutto cittadino

Leggi anche: A Cava lutto cittadino per i funerali di Anna Tagliaferri. Il sindaco Servalli: “Resteremo vicini alla famiglia”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Anna Tagliaferri, lunedì 29 dicembre i funerali nel Duomo cittadino; Cava, c'è la data dei funerali di Anna Tagliaferri: proclamato il lutto cittadino; Anna Tagliaferri provò a difendersi dalle coltellate; Funerali al Duomo per Anna Tagliaferri, vittima di femminicidio: lutto cittadino a Cava dei Tirreni oggi 29 dicembre.

funerali duomo anna tagliaferriFunerali al Duomo per Anna Tagliaferri, vittima di femminicidio: lutto cittadino a Cava dei Tirreni oggi 29 dicembre - I funerali di Anna Tagliaferri, uccisa a 40 anni dal compagno che si è poi suicidato, si terranno oggi 29 dicembre alle 11,30 nel Duomo di Cava de'Tirreni ... fanpage.it

funerali duomo anna tagliaferriAnna Tagliaferri provò a difendersi dalle coltellate - Si celebreranno domani, alle 11:30 nel duomo di Cava de' Tirreni, i funerali di Anna Tagliaferri, la donna - rainews.it

funerali duomo anna tagliaferriAnna Tagliaferri, lunedì 29 dicembre i funerali nel Duomo cittadino - L'ultimo saluto ad Anna Tagliaferri avverrà lunedì 29 dicembre: il feretro giungerà alle ore 8. ilvescovado.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.