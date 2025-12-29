Funerali al Duomo per Anna Tagliaferri vittima di femminicidio | lutto cittadino a Cava dei Tirreni oggi 29 dicembre
Oggi, 29 dicembre, a Cava de' Tirreni si svolgono i funerali di Anna Tagliaferri, vittima di femminicidio. La cerimonia si terrà alle 11:30 nel Duomo della città. La comunità si unisce nel lutto e nel rispetto per ricordare una donna scomparsa tragicamente, in un momento di grande dolore collettivo.
I funerali di Anna Tagliaferri, uccisa a 40 anni dal compagno che si è poi suicidato, si terranno oggi 29 dicembre alle 11,30 nel Duomo di Cava de'Tirreni. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
