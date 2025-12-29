Fumone capodanno in piazza

Fumone si prepara a celebrare il Capodanno in piazza, proseguendo la tradizione di eventi che coinvolgono la comunità e i visitatori. Dopo le precedenti edizioni, la città si propone come luogo di incontro e convivialità, offrendo un’occasione per salutare l’anno appena trascorso e accogliere quello nuovo con semplicità e spirito di comunità. Un appuntamento che conferma l’impegno di Fumone nel promuovere iniziative di qualità.

Dopo il grande successo delle ultime edizioni, Fumone si conferma ancora una volta un punto di riferimento per eventi e iniziative capaci di coinvolgere cittadini e visitatori. Nella suggestiva cornice del centro storico, il Comune di Fumone, in collaborazione con la Pro Loco di Fumone

