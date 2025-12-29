Fugge contromano a tutta velocità e provoca un tamponamento

Il 29 dicembre 2025 a Prato, un giovane di 26 anni è stato denunciato dalla Polizia locale per aver ignorato un segnale di stop, aver percorso contromano e causato un tamponamento. L’episodio ha coinvolto diverse vetture e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica e garantire la sicurezza sulla strada.

Prato, 29 dicembre 2025 – Un  26enne è stato denunciato dalla Polizia locale a Prato per non essersi fermato all'alt, essere fuggito contromano e provocato un tamponamento. Durante uno degli ultimi servizi di controllo del territorio nella zona di piazza Ciardi, una pattuglia della Polizia locale ha notato un veicolo con a bordo tre soggetti. Gli agenti, insospettiti dalla condotta del mezzo, hanno intimato l'alt, ma il conducente anziché arrestare la marcia ha accelerato repentinamente, dando inizio a una fuga ad alta velocità tra via Cavallotti, piazza Mercatale, piazza San Marco, via Ferrucci e viale della Repubblica e compiendo manovre estremamente pericolose, tra cui il passaggio con semaforo rosso e la circolazione contromano lungo viale Leonardo da Vinci tra il ponte Lama e lo svincolo autostradale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

