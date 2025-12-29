Fuga di gas in via Empedocle evacuate alcune abitazioni nella notte

Nella notte, via Empedocle è stata teatro di una fuga di gas, che ha richiesto l’evacuazione di alcune abitazioni. L’intervento delle autorità ha garantito la sicurezza dei residenti, mentre le squadre di emergenza hanno valutato la situazione. Nessun ferito è stato segnalato. L’episodio ha evidenziato l’importanza di un pronto intervento in caso di sospetta perdita di gas domestico.

Momenti di panico nella notte per i residenti di via Empedocle, dove un intenso odore di gas ha fatto scattare l'allarme. La segnalazione è arrivata all'altezza del tunnel di Piedigrotta.Numerosi condomini sono scesi in strada, alcuni spontaneamente e altri su indicazione della polizia, che ha.

