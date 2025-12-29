Fucci Yanev e Tarsi sono stati promossi all’esame per ottenere la cintura nera

Fucci, Yanev e Tarsi, atleti del taekwondo grossetano, hanno recentemente superato con successo l’esame per ottenere la cintura nera. Questo importante traguardo testimonia l’impegno e la crescita tecnica dei praticanti, segnando un passo fondamentale nel loro percorso sportivo. La promozione rappresenta un momento di soddisfazione per gli atleti e un riconoscimento del loro impegno nel mondo del taekwondo toscano.

E' stato tempo di passaggi di cintura per gli atleti del taekwondo toscano. Tre atleti grossetani infatti sono stati promossi agli esami per la cintura nera. A Prato il 14 dicembre scorso infatti si sono svolti gli esami regionali per il conseguimento della cintura nera primo Dan di Taekwondo WTF (World Taekwondo Federation), un appuntamento di grande rilievo del il movimento toscano di questa disciplina. Alla sessione d'esame, organizzata dalla Federazione Italiana Taekwondo regione Toscana, hanno partecipato numerosi atleti provenienti da tutta la regione, chiamati a sostenere quelle prove impegnative che rappresentano un passaggio fondamentale nel percorso tecnico e sportivo di ogni di ogni praticante di taekwondo.

