Fs e Certares alleanza sull’Alta Velocità | 1 mld per rafforzare la presenza in Francia e Regno Unito

Il Gruppo FS ha annunciato una partnership con Certares, con l’obiettivo di rafforzare le operazioni internazionali e sviluppare l’Alta Velocità in Francia e nel Regno Unito. Con un investimento di un miliardo di euro, la collaborazione mira a espandere la presenza di Trenitalia France e a sostenere la distribuzione commerciale dei servizi ferroviari, consolidando la presenza europea del gruppo.

"Rafforzare le operazioni internazionali del Gruppo Fs per lo sviluppo dell'Alta Velocità, con un focus iniziale su Trenitalia France; supportare la distribuzione commerciale dei servizi e sostenere un piano di investimenti da 1 miliardo di euro in Francia e nel Regno Unito": sono questi gli obiettivi principali della partnership strategica firmata tra il Gruppo Fs e Certares. L'accordo prevede la creazione di una joint venture e include un investimento in Trenitalia France finalizzato ad accelerarne la crescita e consolidarne la presenza in Francia, nel Regno Unito e nei mercati transfrontalieri.

Frecciarossa sotto la Manica, il Gruppo Fs ufficializza l’alleanza con Certares - Le nostre Ferrovie e il fondo statunitense tenteranno di lanciare il servizio lungo la Parigi- msn.com

Fs si allea con il fondo Certares per la conquista della Manica - ROMA – Il Gruppo FS trova negli Stati Uniti un compagno di strada — solido, ambizioso — che lo affiancherà nella conquista del Canale della Manica. repubblica.it

