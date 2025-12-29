Frontale in tangenziale due feriti | uno è grave
Un incidente si è verificato questa mattina sulla tangenziale, poco prima dell’uscita di Montale in direzione Piacenza sud. Un frontale tra due veicoli ha provocato due feriti, uno dei quali in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ripristinare la viabilità.
Scontro frontale in tangenziale, poco prima dell’uscita di Montale, in direzione Piacenza sud, nella mattinata di lunedì 29 dicembre. Coinvolte due auto, una Hyundai e una Mercedes. Il bilancio è di due feriti. L’uomo al volante della Mercedes (che ha riportato un trauma cranico e diverse ferite). 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
