Frijia FdI | Salis manifestava con Hannoun Genova tradita

La presenza di Silvia Salis, sindaco di Genova, in piazza insieme a Mohammad Hannoun, arrestato dall'antiterrorismo, ha suscitato diverse reazioni. Fratelli d'Italia ha evidenziato come questa partecipazione possa rappresentare una forma di compromesso con figure controverse. La vicenda solleva questioni sulla scelta degli alleati e sulla gestione delle relazioni pubbliche in ambito politico.

"Il sindaco di Genova Silvia Salis, già ad agosto in testa alle iniziative della Flottiglia era in piazza insieme a Mohammad Hannoun, ora arrestato dall'antiterrorismo. Un fatto politicamente gravissimo che ha trascinato l'immagine e il ruolo della città su sponde pericolose". Lo dichiara Maria Grazia Frijia, parlamentare di Fratelli d'Italia. "Non si è trattato di una presenza casuale: Salis ha scelto consapevolmente di legittimare una piazza organizzata anche da Hannoun, accompagnando altri sindaci del Partito Democratico e offrendo una copertura istituzionale che oggi pesa come un macigno". "Fratelli d'Italia aveva denunciato sin dall'inizio il carattere pretestuoso di una iniziativa presentata come umanitarie, costruita sfruttando la sensibilità dei cittadini sul tema dei diritti umani", sottolinea Frijia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

