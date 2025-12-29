Juan Pablo Freytes, talento sudamericano, si avvicina alla Serie A con il Bologna. Il club emiliano valuta il suo potenziale come possibile acquisto nel mercato invernale, puntando su un giocatore che ha già mostrato qualità e capacità di adattamento. Con un occhio al futuro, il Bologna potrebbe affidarsi a questa giovane promessa per rafforzare la propria rosa e consolidare la posizione in campionato.

Il nome è destinato a diventare familiare molto presto. Juan Pablo Freytes si avvicina alla Serie A e il Bologna è pronto a scommettere su di lui come primo tassello del mercato invernale. Per il centrale argentino sarebbe la prima esperienza lontano dal Sudamerica, un salto tanto atteso quanto delicato. Il contesto è chiaro: trattativa avviata, accordo con il giocatore già impostato, distanza economica ancora da colmare con il Fluminense. I brasiliani hanno respinto una prima offerta, ma il dialogo resta aperto e la sensazione è che la fumata bianca non sia lontana. Un percorso lungo, tutt’altro che lineare. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Freytes, il mancino che intriga Bologna: talento sudamericano al banco di prova europeo

Leggi anche: Siena al banco di prova con il Prato. Bellazzini vuole una prova di carattere

Leggi anche: Riccardo Orsolini ha il fiuto per il gol: il Bologna mette al tappeto il Cagliari grazie al suo mancino formidabile

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Caccia a un centrale: Freytes e Coppola in pole - Quella che era una riflessione, in seguito all’emergenza e alle difficoltà che proseguono, ... msn.com