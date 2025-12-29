Freddo pungente di matrice russa sole e qualche nuvola | il meteo per gli ultimi giorni del 2025 in Piemonte

Il Piemonte si prepara agli ultimi giorni del 2025 con condizioni meteorologiche stabili. Dopo il maltempo e le nevicate natalizie, un’area di alta pressione prevale sulla regione, offrendo giornate caratterizzate da sole, qualche nuvola e temperature in lieve calo. Il freddo, di origine russa, si farà sentire, ma il cielo rimarrà prevalentemente sereno, garantendo un’atmosfera tranquilla e asciutta per il periodo di fine anno.

Dopo il maltempo e le nevicate natalizie, in Piemonte l’alta pressione garantirà giornate soleggiate negli ultimi giorni del 2025. Lo spiega il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com, che precisa: “Fino a lunedì 29 dicembre l’unica eccezione al bel tempo sarà il ritorno di qualche banco di. 🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

